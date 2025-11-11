Qué alimentos ayudan a ganar masa muscular
Además de estos alimentos que te ayudarán a ganar masa muscular sin gastar tanto, trata de beber suficiente agua y dormir como un rey o reina.
Entender qué alimentos comer y cuándo marca la diferencia. Para empezar, las proteínas son el material con el que el cuerpo repara y construye el músculo. Entre las fuentes más apreciadas están el yogurt, los huevos, el pollo, el pescado y la carne. Estos alimentos ayudan a que la masa muscular se recuperen después del esfuerzo físico. Además, se adaptan a preparaciones simples y cotidianas, lo que los vuelve accesibles para cualquier persona que quiera progresar en el gimnasio.
Otros alimentos
Los carbohidratos también son protagonistas. Son “energía”, un combustible que sostiene el rendimiento. La pasta, la banana, el arroz, la batata, la avena y la yuca brindan fuerza para entrenar sin agotarse. Un entrenador sabe que un cuerpo sin energía no avanza, por eso estos alimentos se vuelven compañeros diarios en la mesa. Son prácticos, comunes y fáciles de integrar en la rutina.
Las grasas saludables no deben ser ignoradas. El aguacate, la mantequilla de maní, los frutos secos y el aceite de oliva colaboran en la producción de hormonas relacionadas con el crecimiento muscular. Además, aportan saciedad, lo que ayuda a evitar comer sin control. Una cucharada de mantequilla de maní sobre una tostada o un puñado de nueces entre comidas suelen ser detalles simples que dan grandes beneficios en el proceso.