Psicología: el fuerte y considerado significado de saludar con la mano al auto que deja cruzar la calle

nEste gesto simple, se ha convertido en una señal de agradecimiento que la psicología valora porque solo algunas personas lo realizan. Te contamos por qué.

Agradecer se ha convertido en un gesto que escasea. Según la psicología, las barreras sociales y psicológicas hacen que la gratitud sea difícil de expresar de manera constante en la vida cotidiana. Por eso, cuando una persona saluda en señal de agradecimiento tiene un gran significado que deberías conocer.

Algo que destacó la psicología sobre el saludo es la capacidad de registrar la acción del otro y responder de manera positiva y empática, que se relaciona con la inteligencia emocional. Esto demuestra que la persona no está atenta solo de su mundo, sino que tiene una fuerte conexión con su entorno.

peatonjpg Los peatones ya no saludan y los conductores no los dejan cruzar. Archivo. ¿Qué signfica este saludo? A su vez, el saludo es interpretado como una comunicación no verbal de respeto. En un espacio donde no es posible saludar, como la calle, el saludo es una comunicación no verbal rápida y eficaz, que transmite un mensaje claro: “Te vi, reconozco tu acción y la valoro”. Esto da a entender al conductor que su gesto no pasó desapercibido.

Si bien es una obligación establecida por ley ceder el paso al peatón, en muchos países no se cumple. Por eso, reconocer la intención del conductor es clave para fomentar una forma de vida tranquila, y quizás influya en la persona trás el volante para ceder el paso más seguido, contribuyendo al cumplimiento de la ley.