¿Problemas para dormir? Esta es la efectiva técnica que debes realizar

Si te cuesta conciliar el sueño, aquí te dejamos un método que te ayudará a resolver tu problema para dormir en segundos.

Dormir placenteramente es fundamental para la salud física y mental. Sin embargo, hay quienes tienen dificultades para conciliar el sueño, incluso cuando están agotados. Ya sea por estrés, ansiedad o simplemente por tener la mente muy activa, quedarse dormido puede volverse una tarea frustrante. Para aquellos, aquí está la solución.

Una de las formas más efectivas para ayudar al cuerpo a descansar es aprender a controlar la respiración. Cuando respiramos de manera lenta y profunda, enviamos señales al sistema nervioso de que es momento de relajarse. Por eso, algunas técnicas de respiración son muy útiles para calmar la mente y prepararnos para dormir.

Entre las más populares y efectivas está la técnica 4-7-8, que es sencilla, no requiere nada más que unos minutos y se puede practicar directamente en la cama. Fue popularizada por el doctor Andrew Weil, y se basa en un patrón de respiración que ayuda a reducir la ansiedad y a inducir el sueño de manera natural.