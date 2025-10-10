Presenta:

Tendencias

|

dormir

¿Problemas para dormir? Esta es la efectiva técnica que debes realizar

Si te cuesta conciliar el sueño, aquí te dejamos un método que te ayudará a resolver tu problema para dormir en segundos.

Cynthia Garrido

El insomnio es un trastorno que afecta la calidad de sueño Foto: Shutterstock
El insomnio es un trastorno que afecta la calidad de sueño Foto: Shutterstock

Dormir placenteramente es fundamental para la salud física y mental. Sin embargo, hay quienes tienen dificultades para conciliar el sueño, incluso cuando están agotados. Ya sea por estrés, ansiedad o simplemente por tener la mente muy activa, quedarse dormido puede volverse una tarea frustrante. Para aquellos, aquí está la solución.

Una de las formas más efectivas para ayudar al cuerpo a descansar es aprender a controlar la respiración. Cuando respiramos de manera lenta y profunda, enviamos señales al sistema nervioso de que es momento de relajarse. Por eso, algunas técnicas de respiración son muy útiles para calmar la mente y prepararnos para dormir.

Te Podría Interesar

Entre las más populares y efectivas está la técnica 4-7-8, que es sencilla, no requiere nada más que unos minutos y se puede practicar directamente en la cama. Fue popularizada por el doctor Andrew Weil, y se basa en un patrón de respiración que ayuda a reducir la ansiedad y a inducir el sueño de manera natural.

dormir
¿Problemas para dormir? Aquí está la solución.

¿Problemas para dormir? Aquí está la solución.

¿Cómo se hace la técnica 4-7-8 para conciliar el sueño?

  • Apoya la lengua justo detrás de los dientes frontales superiores, donde empieza el paladar.

  • Inhala por la nariz durante 4 segundos.

  • Retén el aire durante 7 segundos.

  • Exhala completamente por la boca durante 8 segundos.

  • Repite este ciclo al menos 4 veces seguidas.

Este ejercicio ayuda a calmar la mente, reducir la tensión corporal y preparar al cuerpo para entrar en un estado de descanso. Con la práctica regular, puede volverse una herramienta muy útil para dormir más rápido y mejorar la calidad del sueño.

Archivado en

Notas Relacionadas