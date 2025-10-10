¿Problemas para dormir? Esta es la efectiva técnica que debes realizar
Si te cuesta conciliar el sueño, aquí te dejamos un método que te ayudará a resolver tu problema para dormir en segundos.
Dormir placenteramente es fundamental para la salud física y mental. Sin embargo, hay quienes tienen dificultades para conciliar el sueño, incluso cuando están agotados. Ya sea por estrés, ansiedad o simplemente por tener la mente muy activa, quedarse dormido puede volverse una tarea frustrante. Para aquellos, aquí está la solución.
Una de las formas más efectivas para ayudar al cuerpo a descansar es aprender a controlar la respiración. Cuando respiramos de manera lenta y profunda, enviamos señales al sistema nervioso de que es momento de relajarse. Por eso, algunas técnicas de respiración son muy útiles para calmar la mente y prepararnos para dormir.
Entre las más populares y efectivas está la técnica 4-7-8, que es sencilla, no requiere nada más que unos minutos y se puede practicar directamente en la cama. Fue popularizada por el doctor Andrew Weil, y se basa en un patrón de respiración que ayuda a reducir la ansiedad y a inducir el sueño de manera natural.
¿Cómo se hace la técnica 4-7-8 para conciliar el sueño?
Apoya la lengua justo detrás de los dientes frontales superiores, donde empieza el paladar.
Inhala por la nariz durante 4 segundos.
Retén el aire durante 7 segundos.
Exhala completamente por la boca durante 8 segundos.
Repite este ciclo al menos 4 veces seguidas.
Este ejercicio ayuda a calmar la mente, reducir la tensión corporal y preparar al cuerpo para entrar en un estado de descanso. Con la práctica regular, puede volverse una herramienta muy útil para dormir más rápido y mejorar la calidad del sueño.