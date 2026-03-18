Presentaron en Mendoza un espacio educativo orientado al mundo laboral y empresarial

El mundo del trabajo cambia rápido. Las empresas incorporan nuevas tecnologías, los emprendimientos aparecen en sectores que hace pocos años ni siquiera existían y cada vez se vuelve más necesario actualizar conocimientos. Con esa idea de fondo se presentó en Mendoza el Centro de Capacitación Baigorria , un espacio pensado para ofrecer formación vinculada al ámbito laboral , empresarial y emprendedor.

El nuevo centro funcionará en Rondeau 311 , en la Ciudad de Mendoza. Durante el acto de presentación, referentes del sector productivo, representantes académicos y autoridades participaron del lanzamiento de esta propuesta que busca acercar capacitación práctica a profesionales, empresarios y emprendedores.

La iniciativa está impulsada por Jesica Baigorria , CEO del Grupo Baigorria, quien explicó que el proyecto surge a partir de la experiencia acumulada en el ámbito empresarial y del contacto permanente con profesionales que buscan actualizar sus habilidades.

Durante la presentación, Baigorria remarcó que el objetivo es construir un espacio educativo capaz de acompañar las nuevas demandas del mercado laboral. Según señaló, la intención es que el centro pueda convertirse en un referente provincial en materia de capacitación vinculada al desarrollo profesional.

El Centro de Capacitación Baigorria se integra al trabajo que el grupo viene desarrollando en distintos sectores. Actualmente, la organización cuenta con tres unidades de negocio: Century 21 Baigorria , la administradora de propiedades APROAM y este nuevo proyecto educativo.

Shutterstock_2236164657 Este espacio de aprendizaje puede tener una gran salida laboral en Mendoza. Shutterstock

Desde esa estructura multidisciplinaria se busca combinar experiencia empresarial con propuestas formativas que respondan a los desafíos del contexto económico actual.

Formación pensada para el mercado actual

El equipo directivo del centro estará encabezado por el profesor y contador público Roberto Macedo, quien asumirá la Dirección General del proyecto.

La propuesta educativa se apoya en un enfoque que busca vincular teoría con aplicación práctica. El objetivo es que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse directamente a la actividad profesional de quienes participen en los programas de capacitación.

La oferta formativa incluirá cursos vinculados con diversas áreas del desarrollo profesional. Entre los temas previstos aparecen gestión de proyectos para emprendedores, marketing digital, inteligencia artificial aplicada a los negocios, liderazgo, oratoria y educación financiera.

También se abordarán contenidos relacionados con planificación estratégica, desarrollo de modelos de negocio, innovación, gestión de equipos de trabajo y toma de decisiones en contextos empresariales.

La propuesta está dirigida a profesionales, empresarios, emprendedores y público general interesado en adquirir herramientas para mejorar su desempeño laboral o iniciar proyectos propios.

Modalidad de cursado y especialización

Las capacitaciones se dictarán bajo un formato híbrido, combinando clases presenciales con instancias virtuales. Las actividades online podrán realizarse tanto en tiempo real como a través de contenidos disponibles para estudiar de forma asincrónica en plataformas digitales.

Uno de los ejes diferenciales del centro será la formación orientada al sector inmobiliario, área en la que el Grupo Baigorria posee una trayectoria consolidada. Dentro de ese campo se ofrecerán programas sobre tasación de propiedades, aspectos legales y notariales, técnicas de negociación y aplicación de nuevas tecnologías en la actividad inmobiliaria.

Para evaluar el impacto de los programas educativos se aplicará el Modelo Kirkpatrick, una metodología internacional utilizada para medir la efectividad de los procesos de capacitación. Este sistema analiza desde la experiencia del cursante hasta los resultados que logra aplicar en su actividad profesional.

La presentación oficial se realizó en el Hotel Amerian y contó con la participación de representantes del ámbito académico, empresarial y gubernamental. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, envió una carta de apoyo al proyecto y en su representación asistieron autoridades de la Dirección General de Escuelas.

También participaron representantes de universidades como UTN Regional Mendoza, Universidad de Mendoza, Universidad Aconcagua y Universidad Siglo XXI, además de diplomáticos, legisladores y miembros de organizaciones sociales.

Con esta propuesta, el Centro de Capacitación Baigorria inicia su actividad con la intención de convertirse en un espacio donde formación académica, experiencia empresarial y desarrollo de habilidades se combinen para acompañar a profesionales y emprendedores en los desafíos del mundo laboral actual.