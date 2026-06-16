Por qué todos aconsejan rociar vinagre puro sobre el colchón

Más allá de cambiar las sábanas , el colchón con el tiempo acumula sudor, humedad, células muertas y ácaros. Mantenerlo impecable parece una tarea difícil, pero los expertos en limpieza se apoyan en un gran método: el vinagre blanco.

El vinagre , por su contenido de ácido acético, es un gran aliado porque es un fuerte antibacteriano, antifúngico natural y es ideal para neutralizar olores a encierro o a transpiración sin dañar las fibras textiles.

A diferencia de los desodorantes ambientales comerciales, que solo camuflan el mal olor con fragancias artificiales, el vinagre blanco actúa de raíz.

El vinagre es una salvación en la limpieza.

Entre sus principales ventajas aparece que elimina bacterias y hongos desinfectando la superficie de forma segura. Además, corta la acidez del sudor y la humedad dejando el colchón con aroma a limpio.

Además, deja el colchón con aroma a limpio sin dejar residuos tóxicos ni químicos agresivos, algo fundamental para un lugar donde apoyamos la piel tantas horas. A eso se suma que es una de las opciones más baratas del mercado.

Paso a paso

Para aplicarlo de manera correcta se despeja la cama sacando sábanas y fundas. Luego llenar un atomizador con vinagre blanco puro sin rebajar con agua. Pulverizar una capa fina sobre toda la superficie humedeciendo nunca empapando.

Dejar que el líquido actúe al menos durante media hora y el olor a vinagre se evapora por completo a medida que se seca. Abrir las ventanas para ventilar.

Los especialistas aconsejan repetir este proceso una vez al mes como una rutina preventiva.