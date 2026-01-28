Por qué hay personas que odian bailar: la psicología reveló un dato sorprendente sobre su personalidad

Una combinación entre genética, autoestima e historia personal que llama la atención y genera curiosidad. Te contamos todo lo significa para la psicología.

Bailar es una actividad que se asocia con felicidad, diversión, amor y buenos momentos con la mejor compañía. Pero no todos disfrutan de moverse al compás de la música y prefieren quedarse alejados de las pistas. La psicología tiene mucho que decir sobre estas personas y te contamos todo.

El hecho de que una persona no disfrute de bailar puede ir más allá de gustos personales. Algunos expertos consideran que esta conducta evitativa puede estar relacionada a la genética, la autoestima, la historia de vida y la cultura en la que creció, lo que aumenta la curiosidad.

bailar-impacto-positivo-en-cerebro-y-cuerpo Desde la psicología aseguraron que bailar es una actividad que genera bienestar. Archivo. Varios estudios han evidenciado que bailar tiene una serie de beneficios para las personas. Entre ellos se encuentran promover el bienestar físico, mental, emocional y social. Muchos consideran que el baile es una forma de expresión que ayuda a liberarse de aquello que nos molesta e intercambiar esas energías por otras positivas.

¿Tiene que ver la personalidad? Pero el estudio que más llamó la atención fue el de la revista Nature Human Behavior, realizado por expertos de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos. En este se demostró que el componente genético tiene más influencia de lo que creemos al momento de bailar.

Luego de diferentes pruebas, la investigación concluyó que hay personas que nacen con personas que nacen con mayor facilidad y habilidad para aprender a coordinar los movimientos corporales con ritmos, lo que se traduce en un mayor disfrute a la hora de bailar.