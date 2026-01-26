Por qué deberías poner este ingrediente en tu limonero: el truco casero para una cosecha abundante

Una forma para que tu limonero crezca sin resistencia, con una copa frondosa y repleta de flores.

Tu jardín tendrá un limonero sano y fuerte con este truco.

Los productos naturales a menudo son bienvenidos en el jardín porque aportan decenas de beneficios sin químicos y sin gastar dinero de más. En esta ocasión, encontramos que un ingrediente presente en la gran mayoría de las cocinas argentinas ayuda a tu limonero a producir más.

Los expertos tienen un truco bajo la manga. Se trata del coco rallado o en escamas porque mejora la composición del suelo, proporcionando una mejor retención de la humedad y garantizando una alta porosidad para el drenaje y la aireación, previniendo que las raíces se pudran.

Esta esa manera correcta de trasplantar un limonero Foto: Shutterstock La receta para que tu limonero crezca sin problemas. Shutterstock Todo lo que tenés que saber sobre este truco Lo que pocos saben es que los árboles cítricos necesitan un ambiente constantemente hidratado, sobre todo si son pequeños y se encuentran en macetas. El coco ayuda a que la tierra retenga el agua por más tiempo, lo que reduce la cantidad de riego durante el día y ayuda a optimizar el uso del agua.

A diferencia de las tierras pesadas, el coco genera bolsas de aire para que las raíces respiren y vivan por más tiempo en las mejores condiciones. A su vez, no deja que la tierra se compacte y crea un ambiente orgánico, suelto, aireado y con nutrientes claves para el limonero y su crecimiento.