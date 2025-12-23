Por qué darle naranja a tu perro en verano es recomendado por veterinarios

Una fruta que ha despertado controversias en la alimentación de los perros. Todos los detalles sobre este bocadillo saludable.

Todo lo que tienes que saber sobre la naranja.

La alimentación de tu perro en verano es esencial para su salud, aunque tu mascota coma menos por el calor, necesita mantener la hidratación y obtener todos los nutrientes para evitar la deshidratación y golpes de calor. Muchos consideran que las frutas se posicionan como una gran opción en las altas temperaturas y la naranja se convierte en la favorita.

Según veterinarios, las naranjas son bocadillos saludables, pero darles en grandes cantidades puede causar daños potenciales. Muchos profesionales empujan a consumir esta fruta porque está llena de nutrientes que potencian el funcionamiento de órganos, si se administran las cantidades adecuadas.

¿Por qué darle naranja a tu perro? Uno de los principales minerales de la naranja es el potasio que es esencial para la función renal y estimula la salud del corazón, de los músculos y del sistema digestivo de los perros.

La fibra ayuda a los perros a mantener el equilibrio dentro del intestino, favorece la salud del colon y contribuye a la reducción de la inflamación.

La vitamina C está sintetizada en el hígado del perro y por lo general, no la necesitan en su dieta. Pero la naranja aporta antioxidantes que ayudan a mantener un sistema inmunitario saludable. Sin embargo, esta fruta necesita de prevenciones. Los veterinarios han destacado que la naranja aporta cantidades de azúcar que pueden ser peligrosas para perros con diabetes. Además, sus semillas tienen una sustancia química tóxica tan alarmante como el cianuro, que en grandes cantidades causa problemas graves.