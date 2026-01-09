Plan de verano en Mendoza: un cerro ideal para caminatas con paisajes imperdibles

El Cerro Cocodrilo, en Potrerillos, se consolida como el sendero más elegido para caminatas familiares con vistas únicas en verano.

En pleno corazón de Potrerillos, el Cerro Cocodrilo se ha convertido en uno de los destinos más buscados por mendocinos y turistas que llegan al valle en verano. Su silueta, que recuerda al lomo de un cocodrilo, es el sello distintivo de un recorrido que combina accesibilidad, naturaleza y paisajes que sorprenden a cada paso.

El sendero y sus panorámicas de Potrerillos La caminata tiene una duración total de entre 2 y 3 horas, con un recorrido de 2,5 kilómetros que arranca a apenas 350 metros de la Plaza y el Centro Cívico de Potrerillos. Desde allí, un cartel marca el inicio del sendero que se interna en la montaña.

El Río Mendoza acompaña con su caudal imponente.

El Cordón del Plata se muestra en todo su esplendor.

El Dique Potrerillos aparece como protagonista de las vistas panorámicas. image El Cerro Cocodrilo combina naturaleza y vistas imperdibles para un verano diferente. Foto: Turismo Luján de Cuyo Naturaleza en detalle El trayecto no solo regala paisajes: también permite descubrir la flora autóctona de la región y momentos de avistaje de aves, que se acercan en distintos tramos del camino y convierten la caminata en una experiencia más rica y sensorial.

Un ascenso amigable El inicio del sendero exige un poco más de esfuerzo, pero la pendiente se suaviza a medida que se avanza. Esto lo convierte en un recorrido ideal para quienes buscan una actividad al aire libre sin exigencias extremas. El suelo arcilloso de tonos blanquecinos y las formaciones rocosas cuentan, además, la historia geológica de la zona.