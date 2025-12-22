Plan Canje Samsung: cómo usar tu celular viejo para pagar menos el nuevo

El Plan Canje de Samsung permite comprar un equipo nuevo entregando hasta dos usados y recibir una bonificación luego de verificar el estado informado.

Cambiar el celular tiene algo de ritual. Primero, la comparación de modelos. Después, la cuenta mental. Y al final, la misma pregunta: “¿Y el teléfono viejo qué hago?”. En Argentina, Samsung sostiene un programa pensado para resolver ese tramo sin vueltas.

Se llama Plan Canje y permite entregar un dispositivo usado como parte de pago para acceder a uno nuevo. No se limita a smartphones: también incluye tablets, TVs y otros dispositivos, incluso de distintas marcas, según los modelos habilitados.

Qué es el Plan Canje y qué busca facilitar La propuesta es simple en la idea: usar el valor del equipo que ya tenés para achicar el costo del producto nuevo. El ahorro depende del modelo elegido y del estado que declares, del dispositivo que vas a entregar. La gestión se realiza por la tienda online de Samsung Argentina, dentro de un circuito controlado por la marca. No se trata de un trueque inmediato en el mostrador, sino de una compra online con una bonificación que se confirma más adelante.

El recorrido empieza en la tienda oficial. Primero elegís qué querés comprar (un smartphone, una laptop o una tablet). En el mismo proceso, el sistema te deja cargar qué equipos vas a entregar como parte de pago, con un tope de dos unidades. Ahí aparece un punto clave: tenés que indicar el estado de funcionamiento de esos dispositivos. Con esa información ingresada, completás la compra y listo. Cuando recibís el producto nuevo, una persona de Samsung se comunica para seguir con el canje y coordinar la entrega de los equipos usados.

Cuándo se acredita la bonificación y qué revisan del equipo El beneficio no se acredita en el momento cero. Según el esquema del programa, si el estado real del dispositivo coincide con lo que declaraste, la bonificación se devuelve al mismo medio de pago utilizado en la compra. Ese reintegro llega entre 10 y 15 días después de la verificación. Por eso, conviene ser realista al describir el equipo. El Plan Canje exige que el teléfono funcione correctamente. Eso incluye pantalla y botones en condiciones, además de una batería operativa.