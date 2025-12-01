Plan canje: cómo pasar de una TV gastada a un smart de hasta 85 pulgadas

Renovar la TV dejó de ser un lujo lejano para muchas familias. Samsung activó un plan de recambio que permite entregar un televisor usado y llevarse a casa un smart de gran tamaño, sin tener que desembolsar todo el valor de una sola vez.

La propuesta apunta a quienes conviven con una pantalla cansada, que tarda en encender, pierde imagen o ya no acompaña las nuevas plataformas de streaming.

El mecanismo es sencillo y se hace desde la tienda online de la marca. Primero se elige el modelo de smart TV , con opciones que van desde 43 hasta 85 pulgadas. Luego se indica que se quiere participar del plan canje y se cargan los datos del aparato que está en uso. Con esa información, el sistema calcula un valor estimado por el equipo viejo, que luego se reintegra. La condición central es que el televisor prenda y apague de manera normal. El monto que reconoce la empresa depende del modelo, la antigüedad y el estado general.

Después de completar el formulario digital, se abona el precio total del nuevo smart. Más tarde se coordina la visita del servicio de retiro, que pasa por el domicilio, revisa el equipo a entregar y lo retira si cumple con los requisitos informados.

Una vez retirado el televisor usado, se activa el proceso de devolución. Samsung aclara que ese reintegro no es instantáneo. El dinero se acredita en la cuenta señalada por el cliente en un lapso de entre quince y veinte días hábiles. Por eso conviene tener presente ese margen de tiempo al organizar el gasto. Toda la gestión se sigue desde la web o la app oficial, donde se puede ver el estado del pedido y la confirmación del canje.

El esquema busca simplificar la experiencia: el usuario no tiene que cargar con un televisor grande, ni buscar transporte para acercarlo a un punto de recepción. El retiro en el domicilio ayuda a ordenar el recambio y evita traslados incómodos.

Cuánto se puede ahorrar con el plan

El atractivo principal del programa está en el ahorro. En la tienda oficial se señalan modelos de smart TV con tamaños que van de 43 a 85 pulgadas. Según la opción elegida, los beneficios se ubican entre el 20% y el 40% del precio de lista. El porcentaje depende tanto de la pantalla nueva como del equipo que se entrega como parte de pago.

Para muchas familias, este esquema es una forma de actualizar la tele sin esperar a que se rompa del todo. Permite sumar más pulgadas, mejor definición y funciones modernas a un costo menor. En un contexto en el que cada compra se piensa dos veces, aprovechar un plan de recambio puede ser la diferencia entre seguir con una pantalla que falla o animarse por fin al cambio. Además, sacar provecho del canje ayuda a darle un uso responsable a equipos que quedaron viejos en el hogar.