Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en el riel de la ventana

Para optimizar la limpieza de tu hogar, el bicarbonato de sodio se revela como un aliado infalible para desincrustar la suciedad acumulada en los rieles de las ventanas.

A la hora de realizar la limpieza de la casa, hay un rincón que casi siempre queda en el olvido: los rieles de las ventanas. Para este espacio la solución está en usar bicarbonato de sodio, el aliado perfecto.

Bicarbonato de sodio para rieles Este producto es un clásico de los trucos hogareños por razones muy concretas. Por un lado, su textura granulada permite desprender la mugre pegada sin rayar ni dañar materiales delicados como el aluminio, el metal o el PVC.

Bicarbonato de sodio Bicarbonato de sodio, un aliado para la limpieza. istockphoto Además, ayuda a prevenir la aparición de moho y neutraliza el olor a encierro que se genera cuando llueve o condensa el agua en los vidrios. Al eliminar el "barro" que se forma en las guías, las ventanas vuelven a correr con total suavidad.

Para poner a prueba este truco, solo se necesitarán un par de elementos. Usar un cepillo seco o la aspiradora para retirar el polvo superficial y las pelusas sueltas. Luego aplicar el bicarbonato de sodio y espolvorear una cantidad generosa de bicarbonato de sodio a lo largo de todo el riel.

Humedecer con unas gotas de agua hasta formar una pasta consistente. Dejar que la mezcla repose entre 5 y 10 minutos para que penetre bien. Fregar y con un cepillo de dientes viejo frotar las esquinas y los lugares difíciles.