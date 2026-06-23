Para qué sirve mezclar canela con agua oxigenada
La canela y el agua oxigenada se unen para ofrecer una alternativa económica y casera a los limpiadores tradicionales.
En un mundo donde gana terreno la limpieza sin químicos fuertes, entre las alternativas más comentadas se destaca una combinación inusual pero altamente efectiva: la mezcla de agua oxigenada y canela en polvo. Una solución económica para desinfectar, blanquear y aromatizar.
Canela y agua oxigenada, una gran dupla
Este preparado casero aprovecha las cualidades del peróxido de hidrógeno, un potente agente oxidante capaz de debilitar microorganismos y aclarar pigmentaciones oscuras. Al sumarle la canela, el compuesto no solo adquiere un color particular, sino que aprovecha los aceites naturales de la especia para enmascarar los olores desagradables y dejar un aroma cálido en el ambiente.
Esta fórmula casera se convirtió en el recurso ideal para resolver problemas estéticos menores. Su uso principal está destinado a la limpieza de las juntas de los azulejos en cocinas y baños, zonas propensas a acumular hongos por la humedad.
Asimismo, resulta muy eficiente para remover manchas superficiales en elementos plásticos desgastados y sanitarios, además de actuar como un neutralizador de olor en habitaciones con poca ventilación.
La preparación del limpiador es sumamente sencilla. Los expertos recomiendan verter media taza de agua oxigenada en un recipiente y añadir una cucharadita de canela en polvo. Tras integrar bien ambos elementos, la pasta obtenida se aplica sobre la superficie deseada y se deja actuar por un lapso de entre cinco y diez minutos, para luego retirarla con un paño húmedo.
A pesar de sus múltiples beneficios, como el bajo costo y la reducción del uso de detergentes fuertes, el uso de este limpiador requiere tomar ciertos recaudos. Al tener propiedades aclarantes, no se aconseja aplicarlo sobre telas de color ni sobre materiales porosos de alto valor, como mármoles, piedras naturales o maderas que no cuenten con un sellado previo.
De igual manera, se sugiere manipular la mezcla con guantes, ventilar las habitaciones durante el proceso y realizar siempre una prueba en una zona pequeña y oculta para descartar cualquier daño en el acabado.