Pánico en redes por Bruce Willis: por qué creen que murió

¿Qué pasa con Bruce Willis? El mensaje que dio un vuelco. ¿Murió el actor? La publicación que confunde a sus fans.

Bruce Willis sigue vivo. Las redes sociales explotaron hace poco por una foto de Emma Heming en un parque de atracciones. El recuerdo de un viaje en 2008 generó una ola de dudas sobre su salud actual. Miles de personas sintieron angustia al leer sus palabras y se corrió el rumor de que habría fallecido.

Todo terminó en un rumor sobre la muerte de Bruce Willis Emma compartió una imagen antigua en la montaña rusa Viper. En esa fotografía ambos sonreían con mucha alegría y juventud. Ella escribió que extraña a su compañero de gran viaje. Esa frase desató teorías sobre el fallecimiento del famoso actor.

bruce willis En medio de la confusión muchos usuarios pensaron que el texto era una despedida. El tono de melancolía alimentó noticias falsas. La prensa internacional buscó datos ciertos sobre su estado físico.

Días después Emma publicó otra foto para calmar los ánimos. En esa imagen celebraban su aniversario con mucha paz interna. Bruce Willis lucha contra una enfermedad difícil desde hace varios años. Su familia cuida cada detalle de su vida diaria ahora.

bruce willis2 Una enfermedad que avanza La afasia fue el primer diagnóstico que recibió el artista. Este problema impide hablar con claridad y entender al resto. Por esa razón abandonó el cine hace ya bastante tiempo. Sus seguidores lamentan no verlo más en la pantalla grande.