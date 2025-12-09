Oro en polvo: por qué cada vez más gente usa este ingrediente de cocina para cuidar sus plantas

En muchas casas, este ingrediente vive tranquila en la alacena. Se usa para el café, los postres o alguna receta puntual. Sin embargo, hace un tiempo empezó a mudarse a otro escenario: las macetas del balcón, los canteros del patio y las bandejas de siembra. La escena se repite en redes y charlas entre jardineros.

Alguien esparce un poco de canela sobre la tierra y asegura que así logró frenar hongos, mejorar el enraizamiento y espantar insectos molestos. Detrás de ese gesto simple hay algo más que una moda: esta especia tiene propiedades reales que pueden ayudar, siempre que se la use con criterio.

La canela contiene compuestos con efecto antifúngico. Dicho de manera sencilla, dificulta el desarrollo de ciertos hongos y bacterias que se aprovechan de la humedad y atacan raíces, tallos tiernos y brotes nuevos. Por eso, muchas personas la espolvorean cuando detectan manchas blancas en la superficie del sustrato o sospechan que hay pudrición en la zona radicular.

Al mismo tiempo, su aroma intenso resulta desagradable para algunos insectos pequeños, lo que puede colaborar para mantener alejadas ciertas plagas que suelen rondar las hojas y los tallos más jóvenes. No es una solución mágica, pero sí un apoyo interesante dentro de un manejo general del jardín.

El método de uso es muy simple, y justo ahí está el riesgo de exagerar. Lo recomendable es tomar una pequeña cantidad de canela molida, similar a una cucharadita de té, y repartirla en una capa fina sobre el sustrato. No se trata de cubrir toda la maceta con una “alfombra” marrón, sino de espolvorear alrededor del tallo o en la zona donde se observan problemas.

Canela plantas

En esquejes recién cortados, algunas personas humedecen levemente la base y la pasan por canela antes de colocarla en la mezcla de tierra. Esa película fina ayuda a proteger la herida y a reducir la probabilidad de infecciones en los primeros días, que son los más delicados. Este truco se valora sobre todo en épocas de alta humedad, cuando los hongos se multiplican sin esfuerzo.

Al usarla en bandejas de siembra, una pizca sobre la superficie contribuye a cuidar las semillas en su etapa inicial. Allí, el sustrato suele permanecer húmedo durante varias jornadas y eso abre la puerta a enfermedades que pueden arruinar el almácigo. Con una pequeña cantidad de canela, se busca frenar ese avance. Otra ventaja es que se trata de un producto económico, fácil de conseguir en cualquier supermercado y que rinde bastante, por lo que se vuelve una herramienta accesible para aficionados y principiantes.

Beneficios extra y límites de este recurso casero

Además de la protección contra hongos, la canela se menciona a menudo como estimulante del crecimiento de raíces en plantas jóvenes. Quienes la usan con frecuencia sostienen que las raíces se desarrollan con más fuerza después del trasplante si se aplica una capa muy fina en la zona de contacto con el sustrato.

También destacan que ayuda a reducir, al menos en parte, la dependencia de fungicidas químicos, algo que muchas personas valoran cuando intentan mantener un jardín más amigable con el ambiente dentro de casa.

También conviene evitar que la canela se deposite directamente sobre las hojas, sobre todo en especies delicadas. En contacto con tejidos frágiles puede provocar irritación, manchas o quemaduras. Lo ideal es concentrar su uso en el sustrato, alrededor de la base del tallo o en la zona de raíces al momento del trasplante.

Usada con moderación, puede convertir un condimento clásico de la cocina en un recurso extra para mantener el rincón verde de la casa más sano y protegido.