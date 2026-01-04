"Operation Absolute Resolve": los detalles de la misión para capturar a Nicolás Maduro

Durante meses, la rutina diaria del presidente venezolano Nicolás Maduro fue observada con precisión quirúrgica por agencias de inteligencia de Estados Unidos . No se trató de una vigilancia ocasional, sino de un seguimiento constante que incluyó hábitos, desplazamientos, lugares de descanso y hasta el entorno más íntimo del mandatario.

Ese trabajo silencioso desembocó en un plan militar de gran escala que Washington bautizó Operation Absolute Resolve , una operación que, según funcionarios estadounidenses, no tiene precedentes recientes en América Latina por su nivel de planificación, despliegue y secreto.

El diseño de la misión se cerró a comienzos de diciembre, luego de un largo período de ensayos y simulaciones. Entre ellos, fuerzas especiales estadounidenses llegaron a construir una réplica exacta —a escala real— del complejo donde se refugiaba Maduro en Caracas, con el objetivo de practicar rutas de ingreso, tiempos de avance y escenarios de resistencia.

El plan se manejó bajo estricta confidencialidad. El Congreso de Estados Unidos no fue informado previamente y solo un grupo reducido de altos mandos militares y funcionarios civiles conocía los detalles completos. La orden política existía, pero el operativo dependía de una combinación precisa de factores: clima favorable, visibilidad aérea y el máximo efecto sorpresa .

La autorización definitiva llegó el viernes por la noche, a las 22.46 (hora del Este), cuando el presidente Donald Trump dio luz verde al inicio de la misión. La decisión se tomó tras descartar intentos previos por condiciones meteorológicas desfavorables.

El horario no fue casual: en Caracas ya era casi medianoche, lo que permitió operar durante varias horas de oscuridad. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, las fuerzas estadounidenses llevaban semanas en alerta máxima, listas para ejecutar la orden apenas se alinearan todas las variables.

Un despliegue aéreo, terrestre y marítimo

Las primeras señales del operativo se registraron en el aire. Más de 150 aeronaves —entre bombarderos, cazas y aviones de reconocimiento— participaron de la misión. Los ataques iniciales se concentraron en sistemas de defensa aérea y objetivos militares estratégicos, con el objetivo de despejar el camino para el ingreso de las tropas terrestres.

De forma simultánea, fuerzas especiales avanzaron hacia el corazón de Caracas. Entre ellas, integrantes de la Delta Force, equipados para enfrentar un complejo fortificado. Incluso llevaban herramientas para abrir puertas blindadas, previendo escenarios extremos.

Las tropas llegaron al lugar donde se encontraba Maduro poco después de las 2.00 de la madrugada, hora local. Al ingresar al predio, se registraron intercambios de fuego y uno de los helicópteros recibió impactos, aunque pudo continuar operando.

Según el relato de las autoridades estadounidenses, el avance fue rápido y coordinado. Maduro intentó desplazarse hacia una sala de seguridad, pero no logró refugiarse. La resistencia fue mínima y, finalmente, tanto el presidente venezolano como su esposa, Cilia Flores, se entregaron sin oponer combate.

Traslado y consecuencias inmediatas

Minutos después de la detención, ambos fueron extraídos del país y trasladados a Estados Unidos. De acuerdo con lo informado por el gobierno norteamericano, quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia y enfrentarán cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

En Washington, el operativo generó impacto político inmediato. Legisladores fueron notificados cuando la misión ya estaba en marcha, lo que abrió un debate interno sobre los alcances de la decisión presidencial y el uso de la fuerza militar sin consulta previa al Congreso.