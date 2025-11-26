Numerología: quienes nacieron en estos años les espera un giro inesperado para el año 2026

Descubre qué tiene preparado el universo para vos en 2026 y cómo aprovechar la energía de los números al máximo.

Según la numerología, el 2026 será un año que estará marcado por nuevos comienzos, liderazgo, ambición y avance. Este número simboliza el inicio de un ciclo de nueve años y se relaciona con lo emprendedor, la independencia y la voluntad de actuar. Pero las energías de este número alcanzarán directamente a algunas personas.

La recomendación para todos es que aproveches la energía para iniciar proyectos, tomar roles de liderazgo o destaques en tu ámbito profesional. También es tiempo para aclarar tus objetivos a largo plazo y trazar un camino a partir de ellos, pero para cumplir con esto es necesario que abandones ese miedo que no te deja avanzar.

Te explicamos la importancia del 11:11, según la numerología Foto: Freepik Según la numerología, el 2026 traerá buenas noticias para muchos. Freepik ¿Qué dijo la numerología? Si naciste en 1970, 1972, 1975, 1979, 1981, 1984, 1988, 1990, 1993, 1997 y 1999, el año 2026 será clave para tener un despegue profesional con nuevos horizontes, un ascenso o cambio de rumbo que te acerque al éxito. Es posible que se concrete una herencia que significará una gran mejora económica para cumplir con planes pendientes.

Pero si naciste en 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 y 1998, el 2026 te enfrentará con un nuevo amor, un mentor o socio que va a cambiarte la vida. A partir de este encuentro, un sueño que parecía inalcanzable se volverá posible y tendrás que estar preparado para recibirlo.