No es espalda ni abdomen: el músculo que debes fortalecer a los 30

Tu "yo" del futuro agradecerá que hayas decidido priorizar la fuerza de este músculo para ganar vida y movimiento.

Julián Martínez

EJERCICIO PARA PIERNAS Foto: SHUTERSTOCK
Tus piernas son el motor. El cuádriceps es ese músculo dormido al frente de tus muslos y no en la espalda o el abdomen. Si buscas libertad de movimiento y decir adiós a los dolores al levantarte, atiéndelo y ejercítalo. Es tu boleto hacia una vida plena: con energía, sin rigidez ni molestias.

El músculo dormido

Tus rodillas necesitan estabilidad. Por eso el cuádriceps toma el rol de supervisor, asegurando que la rótula no se desplace. Al fortalecerlo, garantizas que cada vez que subas un escalón, tu articulación responde con suavidad y potencia, eliminando esos ruidos o pinchazos que frenan tu día.

Muchos creen que perder agilidad va con el paso de los años, pero eso solo pasa si te descuidas. El secreto está en tus muslos. Ellos funcionan como un motor de alta cilindrada para tu metabolismo. Al ser un grupo musculoso tan voluminoso, consume calorías a un ritmo vertiginoso solo para mantenerse, incluso mientras duermes o descansas.

La rutina requiere de ejercicios. Las sentadillas clásicas deben ser tu prioridad, junto con las zancadas que ponen a prueba tu resistencia y equilibrio. Agrega subidas al cajón o patas controladas para atacar el músculo desde ángulos distintos y despertar cada fibra dormida de tus piernas con intensidad. Tres veces por semana es la dosis necesaria para transformar tu salud sin agobiarte en el proceso.

