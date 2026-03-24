Ni Magis TV ni apps ilegales: el dispositivo económico que transforma tu televisor y está en Walmart

Una alternativa económica y legal para reemplazar plataformas como Magis TV es el Google Chromecast . Este dispositivo permite convertir cualquier televisor en un Smart TV y se encuentra disponible en Walmart con control remoto incluido, lo que mejora la experiencia de uso.

Si bien es un modelo lanzado en 2022, el Chromecast sigue siendo una opción vigente gracias a su buen rendimiento . Cuenta con un procesador Amlogic S905X3, que permite una reproducción fluida de contenido, ideal para ver películas, series y videos sin interrupciones.

En cuanto a su capacidad, ofrece 8 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM, lo que permite descargar una amplia variedad de aplicaciones como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming.

El dispositivo alcanza una resolución de hasta HD y es compatible con tecnologías de audio avanzadas como Dolby Atmos, lo que mejora la calidad sonora y ofrece una experiencia más inmersiva.

Además, incluye un control remoto con asistente de voz integrado a través de Google Assistant, que permite buscar contenido, controlar el televisor y gestionar otros dispositivos inteligentes del hogar. También puede conectarse fácilmente a celulares, tablets y computadoras para transmitir contenido de forma rápida.

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Chromecast con Google TV HD YouTube @@GoogleEspana

Su diseño compacto y minimalista en color blanco se adapta a cualquier espacio. A su vez, cuenta con conexión HDMI y puerto USB-C, lo que facilita su uso en distintos dispositivos y lugares.

En la tienda online de Walmart, el Chromecast se encuentra a un precio accesible, con la posibilidad de pagarlo en cuotas sin interés, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan mejorar su experiencia de entretenimiento sin gastar de más.