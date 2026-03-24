Ni el Caribe ni Cancún: la isla europea con playas paradisíacas que sorprende

La isla de Grecia con playas de aguas cristalinas y arena dorada, y una ciudad medieval reconocida por la UNESCO.

El turismo internacional ofrece destinos paradisíacos, y uno de los más destacados en Europa es Rodas. Esta isla griega es conocida como el “Caribe europeo” por sus playas de arena clara y aguas cristalinas, que combinan paisajes impactantes con una amplia oferta turística.

Rodas cuenta con una gran variedad de playas. Algunas son extensas y de arena dorada, mientras que otras permanecen más resguardadas. Entre las más populares se encuentra Faliraki, ideal para quienes buscan servicios, bares y un ambiente relajado. También destaca Playa Tsambika, ubicada entre montañas, con arena fina y aguas turquesas que la convierten en una de las más fotografiadas de la isla.

ISLA RODA La isla de Grecia que está entre las mejores del mundo. Archivo. Qué hacer en esta isla Más allá de sus playas, Rodas sobresale por su riqueza histórica. La Ciudad Medieval es una de las mejor conservadas de Europa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus murallas, callejones adoquinados y puertas fortificadas reflejan siglos de historia en excelente estado de conservación.

Entre los imperdibles también se encuentra la Bahía de San Pablo, una cala de aguas calmas y cristalinas; la Bahía Anthony Quinn, ideal para practicar snorkel; y nuevamente la playa Tsambika, por su entorno natural.

ISLA RODA GRECIA La isla con postales únicas. Archivo. La isla ofrece múltiples actividades, desde deportes acuáticos como kitesurf y surf, hasta excursiones a destinos cercanos como Simi, famosa por sus casas de colores y el monasterio de Panormitis.