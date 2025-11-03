Netflix: mató a 7 hombres, fue traicionada por su pareja y convirtieron su historia en una película impactante

La película de la plataforma acerca la historia de esta controvertida criminal que tuvo un final trágico y conmocionó al mundo.

Netflix estrenó una película de Aileen Wuornos, una mujer que sobrevivía a base de cigarrillos, cerveza y malas relaciones. Nadie imaginaba que pronto se convertiría en la primera asesina serial de los Estados Unidos, pasaría por un tribunal, sería sentenciada y finalmente inyectada para morir.

Aileen: la reina de las asesinas en serie estrenó el fin de semana y es un nuevo documental que pone bajo la lupa una de las historias criminales más perturbadoras de Estados Unidos. Está dirigido por Emily Turner y producido por BBC Studios Documentary Unit junto a NBC News Studios.

La nueva producción de Netflix te sumerge en la historia de Aileen a través de grabaciones inéditas, archivos policiales y entrevistas con personas que la conocieron. Parte del material fue extraído del registro original de la periodista Michele Gillen, quien filmó a Aileen durante sus años de prisión.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - Aileen Queen Of The Serial Killers Official Trailer Netflix Aileen Carol Pittman nació en 1956, hija de una madre adolescente y padre acusado por delitos sexuales contra menores. La pequeña fue abandonada a los 4 años y al poco tiempo fue echada de la casa de sus abuelos. Con el tiempo, la joven encontró una forma de sobrevivir intercambiando sexo por comida o alojamiento.

Sin embargo, la ley comenzó a investigarla cuando siete hombres aparecieron muertos en distintas zonas rurales. Las pistas coincidían: hombres de mediana edad, asesinados con el mismo tipo de arma, autos robados o abandonados, y señales de robo. Y en algunas escenas del crimen aparecieron rastros de Tyria Moore, su pareja.