Netflix: la serie de época con dos delitos, un secreto y un amor imposible que está por estrenar

Su primera temporada llega el 4 de diciembre y es perfecta para quienes adoran las historias del oeste salvaje.

Los amantes de las series de época sobre el salvaje oeste estarán contentos con el estreno de Los abandonados, una serie que llega a Netflix el 4 de diciembre con un elenco de lujo. Luego del éxito de Érase una vez el Oeste, Godless y La balada de Buster Scruggs, la plataforma de streaming le da otra oportunidad a este género que ha conquistado tantos corazones.

En esta serie actúan Lena Headey, conocida por su papel de Cersei en Juego de tronos, y Gillian Anderson, que interpreta a Scully de Expediente X. Estas dos grandes estrellas se unen en una producción sobre dos matriarcas con vidas completamente opuestas que verán sus destinos enlazados.

La serie que está por llegar a Netflix. Archivo. ¿De qué trata esta serie? En esta ocasión, Headey será Fiona Nolan, la madre de una familia que está formada por huérfanos y marginados, unida por el amor y la necesidad. En cambio, Anderson da vida a Constance Van Ness de una familia privilegiada con mucho dinero que está unida por lazos de sangre.

Pero a pesar de pertenecer a ambientes opuestos, dos delitos, un secreto oscuro, un amor imposible y un terreno lleno de dinero, harán que estos dos personajes se encuentren en Washington de 1854. Ellas deberán enfrentarse a diferentes complicaciones en un momento donde la justicia no existía.