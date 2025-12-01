Para todos los gustos: los estrenos imperdibles en Netflix para el último mes del año

El 2025 comenzó oficialmente su último mes y de a poco se va despidiendo para darle paso a un nuevo año. Con la finalización de noviembre, las plataformas de streaming renovarán la programación y en esta nota te contamos algunos de los estrenos imperdibles que llegan a Netflix .

La plataforma de la gran "N" trae series, películas y documentales para todos los gustos . Por supuesto que las producciones audiovisuales navideñas no faltarán y le harán honor a este mes que se llenará de celebración y mucha diversión.

Territorio de Washington, 1854. Las matriarcas de dos familias muy diferentes, una rica y privilegiada, unida por lazos de sangre y otra formada por huérfanos y marginados, unida por el amor y la necesidad, verán sus destinos entrelazados por dos delitos, un oscuro secreto, un amor imposible y un terreno lleno de plata. Un choque que ilustra la lucha de clases en Estados Unidos, en un lugar donde la justicia brilla por su ausencia.

La serie estará disponible en Argentina a partir del 4 de diciembre y promete arrasar.

El periodista Steve Hartman y el fotógrafo Lou Bopp emprenden un viaje por Estados Unidos para inmortalizar las habitaciones de los niños fallecidos en tiroteos escolares y denunciar así la necesidad urgente de actuar contra la creciente epidemia de la violencia armada.

Captura de pantalla 2025-12-01 083359 Netflix estrena un fuerte documental. Foto: captura de video / Netflix.

El documental ya se encuentra disponible en Argentina. Se trata de una producción audiovisual potente donde Steve Hartman y el fotógrafo Lou Bopp retratan y dan a conocer el dolor de las familias que perdieron de una forma trágica a sus hijos.

El Secreto de Papá Noel

Una madre soltera llena de vida que necesita trabajo desesperadamente decide hacerse pasar por un hombre para conseguir el puesto de Papá Noel en un exclusivo resort de esquí. Pero cuando empieza a enamorarse del director del hotel, las cosas se complican… y su secreto podría arruinarlo todo.

La película se estrenará en Argentina el 3 de diciembre en las vísperas por los festejos de Navidad.

Estado de Fuga 1986

Estado de fuga 1986, inspirada en la masacre del restaurante Pozzetto ocurrida en Bogotá en 1986, narra la historia de una amistad que se convierte en una pesadilla. León, un joven estudiante de Literatura, descubre que su amigo y mentor, Jeremías, fue el autor de la matanza.

León no recuerda los días previos al crimen… ni cuál fue su verdadera implicación. Mientras intenta reconstruir lo ocurrido, se adentra en el laberinto mental del asesino y se ve obligado a enfrentarse al suyo propio. Una historia inquietante sobre la fragilidad de la razón, el poder de la maldad y los hilos invisibles que pueden unir a un escritor con un asesino.

La serie estará disponible en Argentina a partir del 4 de diciembre y cuenta con la actuación de Andrés Parra, quien interpretó a Pablo Escobar en la serie.

Jay Kelly

‘Jay Kelly’, la nueva película del nominado al Óscar Noah Baumbach, sigue al famoso actor Jay Kelly (George Clooney) en un viaje de autodescubrimiento con el que pretende reconciliarse con su pasado y afrontar su presente, acompañado por su fiel representante Ron (Adam Sandler).

Captura de pantalla 2025-12-01 085429 Adam Sandler y George Clooney juntos en una film imperdible. Foto: captura de video YouTube / Netflix.

Una obra conmovedora y rebosante de humor, que oscila entre lo grandioso y lo íntimo, entre los remordimientos y las glorias que definen toda existencia. La película se estrenará en Argentina el 5 de diciembre.

Stranger Things: temporada 5. Parte 2

La esperadísima quinta y última temporada se estrenó en Netflix el 27 de noviembre y fue furor en diferentes partes del mundo. La parte 2 contará con tres episodios que se estrenarán en la noche de Navidad y el episodio final estará disponible en Año Nuevo.

Captura de pantalla 2025-12-01 091150 Stranger Things estrenará la segunda parte de la temporada final. Foto: captura de video YouTube / Netflix.

La primera parte de la última entrega está arrasando en la plataforma y los siguientes capítulos son muy esperados por los fanáticos que podrán ver finalmente el desenlace de la producción audiovisual que se estrenó en el año 2016.