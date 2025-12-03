Netflix: la película romántica que fue un éxito en los 2000 y muestra un amor imposible

Se estrenó en 2004 y ha vuelto a estar en boca de todos. Cuenta una historia de amor que dura casi 20 años.

Netflix tiene una película romántica perfecta para ver cuando quieres suspirar de amor. Se trata de Antes del atardecer, la segunda entrega de la saga Antes del Amanecer que está conquistando la plataforma por sus diálogos sencillos pero entretenidos y personajes cargados de química.

La primera película presenta a Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy), quienes se conocen en un tren y se enamoran a lo largo de la noche. Se estrenó en 1995 y fue todo un éxito entre los más románticos, por lo que en 2004 llegó Antes del atardecer, que profundiza la relación entre los dos personajes.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - Antes del atardecer (2004) Trailer español Antes del atardecer nos transporta nueve años después del primer encuentro donde Jesse está casado con otra mujer y tiene un hijo. También ha escrito un libro sobre su noche junto a Céline y su promoción lo lleva hasta París. El destino lo reúne por casualidad con Céline, quien también tiene pareja. Sin embargo, el encuentro despierta viejos sentimientos y se vuelven a enamorar. Durante el transcurso de la tarde, Jesse y Céline recorren las calles de París mientras se ponen al tanto de sus días.

La narración y química entre los personajes hace que no puedas despegar los ojos de la pantalla. De hecho, Antes del atardecer se encuentra en el Top 250 películas de IMDb. Además, la segunda entrega de esta saga romántica fue nominada a Mejor Guion Adaptado en los Premios Oscar gracias a la mente maestra de Richard Linklater, que dirigió las tres películas de la saga; y Julie Delpy y Ethan Hawke que escribieron su guión.