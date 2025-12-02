Netflix estrena una serie australiana con 6 capítulos sobre desapariciones, espiritismo y un misterio adictivo
Luego de un evento desafortunado en 1997, un pequeño pueblo vuelve a ser azotado por la desaparición de una niña en 2024. La nueva serie que se puede ver de un tirón.
Los amantes de las series sobre suspense y misterio estarán contentos ya que se aproxima el estreno en Netflix de El juego de Gracie Darling (Playing Gracie Darling en inglés), una producción australiana con 6 capítulos que mezcla el terror con desapariciones y espíritus para dejarte pegado al sillón.
La serie nos remonta a 1997 donde cuatro adolescentes (Gracie, Joni, Anita y Jay), se encuentran en una cabaña para usar una ouija y comunicarse con un espíritu llamado Levi. Pero mientras juegan, las adolescentes pierden el control y Gracie comienza a convulsionar como si tuviera el espíritu dentro y desaparece sin dejar rastro.
Luego nos trasladan a 2024, al mismo pueblo de Gracie, donde se reporta a la policía la desaparición de la joven Frankie, sobrina de Gracie. Cuando investigan, la niña estaba en la misma cabaña de la primera desaparición con sus amigas y estaban haciendo algo llamado “Jugando a ser Gracie Darling”.
La serie presenta un misterio intrigante porque las condiciones de la desaparición de Frankie Darling son similares a las de Gracie 27 años antes. Hay una gran duda que se sostiene porque se alternan líneas temporales, viendo a los personajes en dos contextos diferentes.
Los espectadores se adentran a esta historia de la mano de Joni quien no da seguridad sobre lo que ocurrió con Gracie en los 90. Si bien se la ve poseída por el espíritu llamado Levi, no se sabe en qué momento desapareció ni por qué. Eso se descubrirá durante los otros 5 episodios de la serie.