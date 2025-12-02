Netflix estrena una serie australiana con 6 capítulos sobre desapariciones, espiritismo y un misterio adictivo

Luego de un evento desafortunado en 1997, un pequeño pueblo vuelve a ser azotado por la desaparición de una niña en 2024. La nueva serie que se puede ver de un tirón.

Los amantes de las series sobre suspense y misterio estarán contentos ya que se aproxima el estreno en Netflix de El juego de Gracie Darling (Playing Gracie Darling en inglés), una producción australiana con 6 capítulos que mezcla el terror con desapariciones y espíritus para dejarte pegado al sillón.

La serie nos remonta a 1997 donde cuatro adolescentes (Gracie, Joni, Anita y Jay), se encuentran en una cabaña para usar una ouija y comunicarse con un espíritu llamado Levi. Pero mientras juegan, las adolescentes pierden el control y Gracie comienza a convulsionar como si tuviera el espíritu dentro y desaparece sin dejar rastro.

No te pierdas el tráiler de esta serie Embed - EL JUEGO DE GRACIE DARLING Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix Luego nos trasladan a 2024, al mismo pueblo de Gracie, donde se reporta a la policía la desaparición de la joven Frankie, sobrina de Gracie. Cuando investigan, la niña estaba en la misma cabaña de la primera desaparición con sus amigas y estaban haciendo algo llamado “Jugando a ser Gracie Darling”.

La serie presenta un misterio intrigante porque las condiciones de la desaparición de Frankie Darling son similares a las de Gracie 27 años antes. Hay una gran duda que se sostiene porque se alternan líneas temporales, viendo a los personajes en dos contextos diferentes.