Netflix estrena una impactante serie de suspenso con una famosa actriz fallecida hace poco

Verónica Echegui falleció a los 42 años repentinamente a causa de un cáncer. Antes, grabó una serie para Netflix que se estrena el 5 de diciembre.

Antes de dejar este mundo la actriz española de 42 años, Verónica Echegui, realizó un trabajo para Netflix que se estrenará el próximo 5 de diciembre en la plataforma. Ciudad de sombras es un thriller policial para maratonear en compañía.

Netflix: de qué se trata “Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe regresar a la acción para atrapar al asesino”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La protagonista de esta serie falleció en agosto de este año a causa de un cáncer. Su muerte repentina conmocionó a todo el mundo artístico. En esta miniserie de suspense se lucirá a lo largo de seis episodios.

serie Netflix tiene un gran estreno. Ciudad de sombras es una serie que adapta la primera novela de Aro Sáinz de la Maza, autor de la tetralogía de Milo Masart. En esta historia se narra un crimen macabro y el asesinato tiene lugar en La Pedrera, el emblemático edificio de Antoni Gaudí del paseo de Gràcia, donde encuentran un cuerpo quemado.

A raíz de eso, el inspector Malart (Férriz), que había sido suspendido de los Mossos, se hará cargo del caso junto a la subinspectora Garrido (Echegui).