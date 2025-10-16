Netflix estrena un thriller filipino lleno de suspenso que impactará a toda la audiencia

Este 16 de octubre Netflix pondrá en la plataforma una película que hará repensar algunas cosas sobre la eternidad y la inmortalidad.

Este 16 de octubre Netflix estrenará una película que dejará a más de uno con los pelos de punta. El tiempo que nos queda es una producción filipina que se adentra rápido en el drama, la fantasía y el romance.

Netflix: de qué se trata “Rodeada por una ola de muertes, una mujer mayor revive su romance con un amante misterioso y atemporal, mientras un inspector se acerca cada vez más al oscuro secreto de la pareja”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

netflix Netflix estrena una película diferente. La película se muestra como un híbrido de géneros muy sofisticado. Se presenta un romance que desafía al tiempo. Se muestra la relación entre un hombre inmortal y una mujer mortal donde el amor se enfrentará a la decadencia física de ella.

La inmortalidad en esta película se muestra como un ciclo infinito de apego y pérdida. Lo cierto es que la historia gira en torno a un apasionado romance que luego se confronta con el duro envejecimiento de la mujer a quien no quiere abandonar en su lecho de enferma.

La película muestra drama fantástico combinado con una tensión que se acerca a las convenciones del cine noir. En un nivel más profundo muestra las cuestiones universales sobre la cuestión humana y el dilema existencial de la eternidad.