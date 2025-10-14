Netflix: el secreto que se filtró de Stranger Things sobre la última temporada de la serie

Uno de los creadores de la serie estrella de Netflix reveló cuánto durará cada capítulo y es menos de lo que se esperaba.

Esto es lo que sabe sobre la serie.

A poco más de un mes para el estreno de la última temporada de Stranger Things, Ross Duffer, uno de los creadores de la serie de Netflix, reveló que ningún capítulo durará tanto tiempo como decían los rumores. Algunos aseguraban que iban a encontrarse con episodios de dos horas o más, pero esto fue lo que confirmaron.

Los primeros cuatro capítulos de la serie se estrenarán el 26 de noviembre:

The batch con una hora y ocho minutos

The Vanishing of… con cincuenta y cuatro minutos

The Turnbow que dura una hora y seis minutos

Sorcerer con poco más de una hora y veinte minutos. stranger-things-2.jpg Según Netflix, en sus primeros 28 días, la cuarta temporada acumuló 140.7 millones de vistas y la tercera tuvo 94.8 millones. Archivo MDZ. ¿De qué trata la última temporada? La quinta temporada de Stranger Things se centra en la batalla final contra Vecna en 1987, cuando Hawkins está repleto de grietas. El grupo de adolescentes tiene que encontrar a Vecna para matarlo y terminar con los problemas en su pueblo. Mientras tanto el gobierno busca a Once desesperadamente y pone a todos en cuarentena para que la niña no pueda escaparse.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Stranger Things 5 - Una última aventura - Netflix Recordemos que la última temporada de la serie había comenzado con sus personajes separados: Once y Byers en California, y los demás en Hawkins, enfrentando la amenaza de Vecna. Este ser tiene el poder de manipular a las personas usando sus traumas, lo que provoca varias muertes. Pero el grupo de jóvenes descubre que la clave para destruir a ese monstruo está oculta en una canción.