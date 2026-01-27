Nacidos entre 1960 y 1970: las lecciones que no se enseñan hoy

No fue una época fácil. Quienes nacieron entre 1960 y 1970 crecieron en un mundo sin contención emocional, sin estímulos constantes y sin explicaciones. La infancia se vivía con reglas duras, silencios largos y aprendizajes forjados en el día a día. Muchas de esas lecciones dejaron huellas profundas que hoy no se enseñan.

El aburrimiento formó parte de la rutina. Las tardes se hacían largas. No existían pantallas que resolvieran el tiempo libre. Frente a ese vacío, surgía la iniciativa. Inventar juegos, crear historias y buscar soluciones se volvió una habilidad básica. La creatividad nacía de ese mismo hastío.

El fracaso formaba parte de la vida. Perder era perder. No había premios de consuelo ni discursos edulcorados. La caída enseñaba límites, resistencia y autocrítica. Esa exposición temprana al error ayudó a entender que la derrota forma parte del camino y que levantarse dependía de uno mismo, sin aplausos automáticos.

La espera era parte del día a día. Para comprar algo había que ahorrar. Para ver una serie, aguardar una semana. Para aprender, ir a la biblioteca. Esa dinámica enseñó paciencia, planificación y tolerancia a la demora. El deseo no se resolvía al instante y eso moldeó otra relación con el tiempo.

La autonomía se aprendía pronto. Muchos niños volvían solos a casa, preparaban la merienda y empezaban las tareas sin supervisión constante. Los adultos estaban, pero no giraban alrededor de cada necesidad. Esa distancia fomentó responsabilidad, iniciativa y confianza en las propias decisiones.

La vida y la muerte no se ocultaban. Las pérdidas se vivían en comunidad. Los funerales eran parte del aprendizaje y el duelo se compartía sin filtros. Esa cercanía con la finitud enseñó a valorar los vínculos y a comprender la fragilidad humana desde temprano.

lecciones

El barrio funcionaba como una red real. Los adultos se conocían y se cuidaban entre todos. Había límites claros y correcciones compartidas. Esa sensación de pertenencia generaba seguridad y apoyo colectivo en un entorno donde nadie crecía del todo solo.

La escasez agudizaba el ingenio. Con pocos recursos se aprendía a reutilizar, reparar y resolver. Esa mirada práctica dejó una marca duradera. No todo fue justo ni amable, pero muchas de esas lecciones aún hoy explican una forma directa de enfrentar la vida.