Muere la piscina tradicional: la tendencia moderna y sostenible para refrescarse en el hogar que no necesita de obra larga

Una nueva forma de disfrutar el verano que es elegante, sostenible y práctica, y se adapta a cualquier jardín.

En los últimos años, la búsqueda de una forma ecológica de disfrutar el verano ha dado paso a una tendencia que se despide de las típicas piscinas celestes. Esta nueva versión ofrece una forma refrescante y moderna de pasar tiempo en el agua que vale la pena explorar para no hacer una obra tan larga e invasiva en casa.

Se trata de la piscina hecha con contenedores marítimos reutilizados. Por lo general, estas cajas de acero de tamaño estándar, de 6 o 12 metros, se pueden decorar para convertirlas en piscinas. El proceso implica convertir el contenedor en una estructura impermeable, instalarle sistemas de plomerías y filtración, y añadir toques personalizados.

¿Por qué eligen esta tendencia? El principal atractivo de esta tendencia es que protege al medio ambiente y reutiliza un contenedor que muchas compañías dejan en el olvido o desechan. Al utilizarlos, se reduce la necesidad de nuevos materiales y minimizan los residuos. Además, su durabilidad reduce la probabilidad de reemplazos frecuentes y contribuye aún más en su respeto por el medio ambiente.

En cuanto a estética, el elegante aspecto industrial de los contenedores añade un toque contemporáneo para cualquier patio. Sus líneas son limpias y su diseño minimalista contrasta con el estilo tradicional. Muchos agregan otro estilo con paneles de madera, paredes de cristal o terrazas, dependiendo del estilo personal.