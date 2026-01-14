Milkshake de banana: la receta dulce y salvadora del verano argentino

El milkshake de banana es una receta clásica y cremosa, ideal para disfrutar en verano cuando el calor aprieta y buscás algo fresco, dulce y fácil de preparar. Esta delicia aprovecha el sabor natural de la fruta y se convierte en una opción perfecta para meriendas, postres o momentos de disfrute en pleno calor argentino. ¡Manos a la obra!

Milkshake de banana la receta fresca del verano

Paso a paso para crear un milkshake de banana cremoso

1- Colocá en la licuadora el helado de banana, la banana madura y la leche bien fría. Esta base define la textura de la receta.

2- Licuá hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y bien cremosa.

3- Probá y, si hace falta, agregá azúcar o endulzante. Volvé a licuar para integrar bien todos los sabores

4- Si lo querés más frío y refrescante, podés sumar un poco de hielo y licuar nuevamente.

5- Serví en vasos altos y, si te gusta, terminá con crema batida y rodajas de banana por encima.

Qué tomar en verano milkshake de banana casero Qué tomar en verano milkshake de banana casero Shutterstock

De la cocina a la mesa

El milkshake de banana es una receta simple, cremosa y rendidora para el verano. Se prepara en minutos, no lleva cocción y aprovecha el dulzor natural de la fruta. Ideal como bebida fresca, merienda o postre liviano. Una delicia clásica, fácil de adaptar y perfecta para disfrutar bien fría en días de calor. ¡A disfrutar!