Milkshake de banana: la receta dulce y salvadora del verano argentino
Cremoso y natural: una receta de milkshake de banana ideal para el verano y para compartir con quienes amás.
El milkshake de banana es una receta clásica y cremosa, ideal para disfrutar en verano cuando el calor aprieta y buscás algo fresco, dulce y fácil de preparar. Esta delicia aprovecha el sabor natural de la fruta y se convierte en una opción perfecta para meriendas, postres o momentos de disfrute en pleno calor argentino. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 vasos grandes)
Helado de banana – 4 bochas grandes
Leche fría – 300 ml
Banana madura – 1 unidad
Azúcar o endulzante – a gusto
Para decorar (opcional)
Crema batida – a gusto
Rodajas de banana – a gusto
Granillo de chocolate – a gusto
Paso a paso para crear un milkshake de banana cremoso
1- Colocá en la licuadora el helado de banana, la banana madura y la leche bien fría. Esta base define la textura de la receta.
2- Licuá hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y bien cremosa.
3- Probá y, si hace falta, agregá azúcar o endulzante. Volvé a licuar para integrar bien todos los sabores
4- Si lo querés más frío y refrescante, podés sumar un poco de hielo y licuar nuevamente.
5- Serví en vasos altos y, si te gusta, terminá con crema batida y rodajas de banana por encima.
De la cocina a la mesa
El milkshake de banana es una receta simple, cremosa y rendidora para el verano. Se prepara en minutos, no lleva cocción y aprovecha el dulzor natural de la fruta. Ideal como bebida fresca, merienda o postre liviano. Una delicia clásica, fácil de adaptar y perfecta para disfrutar bien fría en días de calor. ¡A disfrutar!