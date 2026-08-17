Mi Argentina: el paso a paso para ver el recibo de sueldo y comprobar los aportes desde el celular

Desde Mi Argentina ya se pueden revisar el sueldo bruto y neto, los descuentos y las contribuciones declaradas por el empleador en pocos pasos desde el celular.

Revisar el sueldo ya no exige depender únicamente del recibo enviado por la empresa. Mi Argentina incorporó una consulta que permite controlar desde el celular cuánto declaró el empleador, qué descuentos aplicó y qué contribuciones informó. La función también ayuda a detectar diferencias antes de que pasen varios meses sin una revisión.

La herramienta se habilitó en julio de 2026 y aparece tanto en la aplicación para Android y iPhone como en la versión web de Mi Argentina. Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado declarados ante ARCA y alcanzados por el régimen de Liquidación Digital. Por eso, no necesariamente estará visible para empleados públicos, monotributistas, autónomos o personas cuyo empleador todavía no utiliza el Libro de Sueldos Digital. La pantalla ofrece un resumen de la liquidación laboral y no sustituye los documentos que la empresa deba entregar.

Cómo ingresar y ver la liquidación paso a paso El recorrido comienza con el ingreso a Mi Argentina mediante CUIL y contraseña. Dentro del perfil hay que abrir la sección “Trabajo” y entrar en “Mis empleos”. Si figura más de una relación laboral, se debe seleccionar la empresa que se quiere consultar. Luego hay que presionar “Ver Liquidación Digital” y elegir el período disponible. El sistema toma los datos enviados por el empleador a ARCA, de manera que la información puede aparecer después de la presentación de la declaración jurada correspondiente. También es recomendable mantener actualizada la aplicación para encontrar la última versión de la herramienta.

La consulta separa la liquidación en cuatro bloques. “Total bruto” reúne los conceptos remunerativos y no remunerativos declarados antes de las retenciones. “Total descuentos” muestra los importes descontados del salario, como jubilación, obra social, cuota sindical o Ganancias, cuando corresponda. “Total neto” informa la suma final calculada para el trabajador. Finalmente, “Contribuciones patronales” detalla los montos a cargo del empleador destinados al sistema previsional, la obra social y otros subsistemas de la seguridad social. Comparar esos valores con el recibo —también llamado bono de sueldo en algunas provincias— permite advertir diferencias en los conceptos informados.

Dónde consultar todos los aportes laborales Para conocer los aportes acumulados a lo largo de toda la vida laboral hay que realizar una consulta adicional. El canal oficial es Mi Anses: se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social y, dentro del menú, se elige “Trabajo” y luego “Consultar Historia Laboral”. Allí aparecen las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, los aportes efectuados como autónomo o monotributista y, cuando corresponde, los períodos de cajas provinciales transferidas a la Nación.