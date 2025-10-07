México: los nuevos requisitos del Infonavit para acceder a una vivienda

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio un paso histórico y puso fin al sistema de puntos para acceder a créditos hipotecarios para los trabajadores de México . El objetivo de la medida es simplificar trámites.

La decisión fue comunicada por el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, y además de simplificar los trámites abre la puerta a las familias para que tengan mayor acceso a las viviendas .

México cambia los requisitos para acceder a una vivienda. Fuente: IA Gemini.

La iniciativa forma parte del plan gubernamental Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum .

El funcionario explicó en declaraciones a la prensa que el requisito de los puntos se había transformado en un “obstáculo” que impedía que los mexicanos pudieran comprar una vivienda.

Nuevos requisitos para acceder a viviendas

A partir de ahora el Infonavit simplificó la burocracia para acceder a créditos hipotecarios. Los que estén interesados deberán cumplir tres requisitos:

-Tener un empleo formal.

- Tener un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos.

- No deben poseer vivienda propia.

Con seis meses de antigüedad laboral será suficiente para poder acceder a las solicitudes. Esta decisión beneficiará también a los trabajadores jóvenes que eran los que más problemas tenían para acumular los puntos.

Mientras tanto, el organismo está realizando una preselección de derechohabientes elegibles y serán contactados por la institución.

Los plazos de los créditos serán a pagar en 30 años.

En la actualidad el programa tiene unas 300 mil viviendas en proceso de construcción en los 32 estados de México. De ese total cerca de 200 mil están siendo desarrolladas por el Infonavit y el resto Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).