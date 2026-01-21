Mercado Libre y su gran apuesta: Faustino Oro conquista en el ajedrez y el mundo

Faustino Oro volvió a ganar y el mundo del ajedrez tomó nota otra vez. Con solo 12 años, el argentino se mantiene invicto en el Challengers del torneo Tata Steel Chess, en Países Bajos. Su actuación despierta interés y refuerza su figura como una de las grandes promesas del deporte ciencia.

En la cuarta ronda logró una victoria de alto impacto. Con piezas blancas superó a Eline Roebers, maestra internacional neerlandesa con 2398 de ELO. Roebers es campeona femenina de su país y referente del ajedrez europeo. El duelo generó expectativa y el argentino respondió con autoridad sobre el tablero.

La partida se definió en 36 jugadas. Faustino dominó desde la apertura Zukertort y sostuvo la iniciativa hasta el final. El análisis posterior mostró una precisión del 97,4 % según el motor. Ese dato refleja la solidez de su juego y su capacidad para tomar buenas decisiones bajo presión.

Tras el triunfo, el joven se mostró satisfecho. Destacó la calidad de la partida y su evolución respecto a ediciones anteriores del torneo. En 2025 ya había competido en Wijk aan Zee, pero su desempeño actual marca un salto notorio en madurez ajedrecística y control de posiciones complejas.

La historia de Faustino también llama la atención fuera del tablero. Aprendió a jugar durante la pandemia, en un departamento del barrio porteño de San Cristóbal. Con el apoyo de su familia y muchas horas de estudio, su progreso fue rápido. Hoy cuenta con el respaldo de Mercado Libre, su patrocinador.

El apodo de “el Messi del ajedrez” circula en medios y redes. La comparación surge por su talento precoz y por el impacto que genera a corta edad. Cada victoria suma expectativa y coloca al ajedrez argentino en el centro de la escena internacional.