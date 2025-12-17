Luna nueva 20 de diciembre: la astrología advierte qué podría pasar durante este acontecimiento celeste

La luna en el signo Sagitario estará en el cielo y te contamos todo lo que podría significar este fenómeno.

La Luna Nueva tiene un significado especial en la astrología. Este fenómeno activa la corriente y trae oportunidades e ideas nuevas que surgen de direcciones inesperadas. En esta ocasión, todos los signos del zodiaco podrán descansar en paz ya que tendrán una suerte parecida durante algunas horas.

Gracias a Sagitario, la luna nueva aporta inspiración y optimismo. Sentirás un momento sagrado de transición ya que se activa un portal energético que da inicio a un nuevo ciclo lunar y siembra las semillas para comenzar el 2026 con nuevas oportunidades. Verás que una luz interior despierta, recordándote tu dirección.

luna nueva La astrología advirtió que se trata de una Luna Nueva en SAGITARIO. Canva Todo lo que reveló la astrología Sagitario transmite una energía aventurera que invita a mirar más allá de los mandatos familiares y a expandir la consciencia. Es el momento perfecto para ver dónde reside tu verdad y encontrar aquellas cosas que alimentan tu espíritu. Cuando lo encuentres tendrás el camino marcado para comenzar el 2026.

Sin embargo, hay un velo sobre esta luna nueva. Esto quiere decir que no es momento de decirlo todo, sino de sentir, confiar y dejar espacio para los secretos. Es importante que dejes hablar a tu intuición y observes todo lo que se te muestra sin juzgarlo. No digas nada de lo que te puedas arrepentir.