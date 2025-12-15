Los 4 signos del zodiaco que pondrán la peor cara al 2026 y el horóscopo les alerta sobre las consecuencias

Las predicciones señalan al 2026 como un año poco amable que romperá esquemas y acabará con relaciones.

El horóscopo señala al 2026 como el año del despertar malvado. Este predice que los signos del zodiaco serán arrastrados hacia lugares para nada alegres y que traerán consecuencias devastadoras. Esta incomodidad despertará la peor parte de algunos signos y te contamos cuáles son.

Aries se despide de su lado impulsivo simpático y se convierte en su versión más arrogante. Saturno y Neptuno transitarán sobre Aries pero no será suficiente para aclarar sus ideas. Elegirás las batallas contra las personas equivocadas y cuando lo note será demasiado tarde. Lo mismo sucederá en el amor, porque dejará de perseguir los vínculos sanos y pondrá condiciones que muy pocas veces aplica en tu vida.

astrología Los signos del zodiaco se arrepentirán cuando sea demasiado tarde. Shutterstock ¿Qué otros signos del zodiaco tendrán un 2026 turbulento? Escorpio se vuelve un villano silencioso que mueve hilos letales. El 2026 le despierta una sed de poder tan intensa que quiere estar por encima de los demás todo el tiempo. El autocontrol se despide y el drama se convierte en el protagonista. Su villanía se notará a simple vista y nadie querrá estar a su lado. Dañará más de lo que cree.

Capricornio se alejará de sus amigos en sus peores momentos con la excusa de descargar su mochila de problemas ajenos. Sin embargo, esta no es una acción más que egoísta que lo acompañará durante 2026 y sus consecuencias serán desgarradoras. Su manera de vincularse cambiará drásticamente y no tendrá un sostén emocional.