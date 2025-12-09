Horóscopo: los signos del zodiaco que mandarán un mensaje inesperado en diciembre

La Luna de diciembre está cargada de energías y eso movilizará los corazones de muchos que escribirán mensajes inesperados.

Géminis conquistó la luna de diciembre, lo que significa que cada decisión será rápida y sin lugar a la reflexión. Según el horóscopo, este impulso hará que muchos signos del zodiaco expresen sus sentimientos en mensajes de texto. A continuación te contamos quiénes serán los que escriban estas extrañas declaraciones.

El primero de ellos es Géminis que la luna estará encima de él. Tu energía, velocidad y mente están haciendo cortocircuito y tu teléfono será tu blanco. Es probable que escribas a alguien del pasado con quien tienes una conversación pendiente, aunque quizás presente muchos errores y des paso a malinterpretaciones.

horóscopo Los signos del zodiaco que se arrepentirán de su mensaje. Shutterstock Más signos del zodiaco que escribirán malos mensajes en diciembre Aries es un signo de fuego que se guía por su impulso, deseo y electricidad. Llevas aguantándote las ganas de escribirle a esa persona que intentas superar y acabarás mandando un mensaje largo, poco claro y con muchos temas sin aclarar, que no te beneficiará para nada.

Luego será el turno de Acuario que durante diciembre estará en plena expansión. Su energía está alta y con muchas ganas de moverse, sin prestar atención a las consecuencias. Este signo del zodiaco escribirá luego de un mini terremoto emocional e invitará a un plan del que después se arrepentirá.