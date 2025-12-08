Horóscopo: los signos del zodiaco que deben soltar sí o sí algunos vínculos si quieren un 2026 alegre

La astrología señaló que el 2026 es un año para crecer, pero solo si sueltas esos vínculos que no aportan nada a tu vida.

El horóscopo explicó que para empezar bien el 2026 es clave eliminar los vínculos que drenan y desordenan. No necesariamente se trata de un ex, puede ser un compañero, amistad, familiar o alguien que signifique una presencia pesada en tu vida. La astrología señaló que algunos signos del zodiaco son los que más peso energético presentan y tienen que liberarse cuanto antes.

Aries ha pasado el 2025 intentando adaptarse a personas con una energía diferente. Ha dejado de lado sus objetivos y personalidad para no incomodar a nadie. El 2026 promete ser diferente si elimina esos vínculos que le piden explicaciones por todo y quieren mantenerse a tu lado sin importar cuánto daño signifique para él.

astrología El horóscopo adelanta cómo será el 2026 para cada signo del zodiaco. Shutterstock Otros signos del zodiaco que necesitan soltar Cáncer cumplió un rol como terapeuta y refugio para personas que nunca hicieron el esfuerzo para cuidarse a sí mismas. Su negatividad e irresponsabilidad lo llevaron a renunciar a sus planes para complacer a otros. El horóscopo le recomienda alejarse de personas que no van a terapia y que esperan que Cáncer los cure.

Virgo dijo que sí cuando quería decir que no. Hizo favores que no le apetecía, cargó con problemas ajenos y puso su vida en pausa para darle play a la de los demás. El 2026 lo invita a dejar atrás a las personas que no son amables y que le exigen sin agradecerle por sus favores.