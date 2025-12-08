Horóscopo: los signos del zodiaco que deben soltar sí o sí algunos vínculos si quieren un 2026 alegre
La astrología señaló que el 2026 es un año para crecer, pero solo si sueltas esos vínculos que no aportan nada a tu vida.
El horóscopo explicó que para empezar bien el 2026 es clave eliminar los vínculos que drenan y desordenan. No necesariamente se trata de un ex, puede ser un compañero, amistad, familiar o alguien que signifique una presencia pesada en tu vida. La astrología señaló que algunos signos del zodiaco son los que más peso energético presentan y tienen que liberarse cuanto antes.
Aries ha pasado el 2025 intentando adaptarse a personas con una energía diferente. Ha dejado de lado sus objetivos y personalidad para no incomodar a nadie. El 2026 promete ser diferente si elimina esos vínculos que le piden explicaciones por todo y quieren mantenerse a tu lado sin importar cuánto daño signifique para él.
Otros signos del zodiaco que necesitan soltar
Cáncer cumplió un rol como terapeuta y refugio para personas que nunca hicieron el esfuerzo para cuidarse a sí mismas. Su negatividad e irresponsabilidad lo llevaron a renunciar a sus planes para complacer a otros. El horóscopo le recomienda alejarse de personas que no van a terapia y que esperan que Cáncer los cure.
Virgo dijo que sí cuando quería decir que no. Hizo favores que no le apetecía, cargó con problemas ajenos y puso su vida en pausa para darle play a la de los demás. El 2026 lo invita a dejar atrás a las personas que no son amables y que le exigen sin agradecerle por sus favores.
Escorpio tiene que descubrir que es fuerte pero no infinitamente. Su 2025 estuvo cargado de cuestiones que no le pertenecen y eso tendrá resultados negativos en su vida si no pone un freno. Este signo del zodiaco tiene que buscar nuevos vínculos para que celebren sus logros y lo apoyen en decisiones importantes.