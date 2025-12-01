Los signos del zodiaco que van a atravesar un cambio radical en 2026, según el horóscopo
El próximo año no pasará desapercibido para algunos. Los cambios planetarios romperán con esquemas permanentes y reconfiguran su vida.
El horóscopo anunció que el 2026 no será un año cualquiera para algunos signos del zodiaco. Su llegada será un terremoto gracias al avance Saturno y Neptuno por Aries, Urano en Géminis, Plutón en Acuario y más. La astrología cree que será un año clave para hacer introspección y reconstruir aquello que no te gusta con conciencia.
Aries tendrá un año inolvidable porque Saturno y Neptuno visitarán su casa. Ambos planetas le mostrarán el camino para cambiar todo lo que no vaya contigo. Es una oportunidad para decidir quién eres y qué quieres construir. Verás límites pero también encontrarás puertas que parecen no tener final.
Te Podría Interesar
¿Qué sucederá con algunos signos del zodiaco?
Géminis tendrá una revolución mental y renovación de su entorno. Las ideas aflorarán junto a nuevas perspectivas, amistades, formas de comunicación y más. Los círculos sociales que no se alineen contigo se sentirán incómodos para ellos y encontrarán el momento de cambiarlos. En 2026, Géminis construirá una versión renovada e imparable.
Leo tendrá un año repleto de decisiones que marcarán su camino. Júpiter en su signo despertará la sed de éxito y cambiará todo lo relacionado a la ambición, la creatividad y la propia imagen. También buscará redefinir sus relaciones que no le permiten crecer como le gustaría.
Por último se encuentra Virgo. El año 2026 será intenso porque notará que algunas responsabilidades que carga no son de él. En líneas generales, este signo del zodiaco se encargará de soltar obligaciones y rutinas que no le sirven o expectativas que nunca eligió.