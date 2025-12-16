Horóscopo señala cuáles serán las amistades más sólidas y claves para crecer del zodiaco en el 2026

Las amistades tendrán un protagonismo especial porque empujarán a muchos signos del zodiaco a encontrar su versión más auténtica.

El horóscopo adelantó que el 2026 va a ser un año con amistades que no drenan, no compiten contigo y no exigen ser alguien que no eres. Cada signo del zodiaco va a hacer una limpieza casi perfecta de vínculos y dejará atrás todas aquellas que no sean necesarias para su bienestar.

Por un lado, Géminis encontrará que muy pocos quieren compartir con él y muchos están de paso. Libra será un gran aliado para hablar durante horas, debatir, reirse y apoyarse cuando las cosas se complican. Lo mismo le sucederá con Acuario que conecta desde la libertad y lo empuja hacia lo que más desea.

astrología, horóscopo El horóscopo señala las amistades clave para crecer. Shutterstock Más signos del zodiaco que tendrán amistades clave en 2026 Por el otro, Leo tendrá un 2026 rodeado de amistades que lo admiran de verdad y para él será importante elegir calidad sobre cantidad. Entre ellos se encontrará Aries que le contagiará energía, fuerza y ganas de comerse el mundo. Será un amigo clave para tomar decisiones arriesgadas y no conformarse con menos de lo que merece.

A su vez, Libra se tomará las amistades muy en serio el próximo año. Después de gastar tiempo y energía en caerle bien a todo el mundo, este será el momento en el que empiece a quedarse con aquellos que lo cuiden de verdad. Además de Géminis, Acuario también será importante para Libra.