Los 5 ejercicios de gimnasia cerebral que protegen la memoria pasados los 60

Entrenar la mente es tan necesario como ejercitar el cuerpo a cualquier edad. El cerebro conserva la capacidad de crear conexiones neuronales sin importar los años. Estos ejercicios diarios son de gran ayuda.

Ejercicios sencillos para activar la memoria y la concentración cada día Cambiar la mano dominante en las tareas diarias estimula ambos hemisferios del cerebro. Intenta cepillarte los dientes, usar la cuchara o peinarte con la mano que no usas. Este reto pequeño fuerza al sistema nervioso a crear rutas de procesamiento totalmente nuevas.

Resolver crucigramas, sopas de letras o sudokus ayuda a mantener la rapidez en el razonamiento. Leer un libro corto y explicar la trama a otra persona refuerza el retener datos. Escuchar música clásica mientras cuentas hacia atrás de tres en tres ejercita la atención.

Aprender palabras en otro idioma o memorizar listas de compras sin anotarlas fortalece la retención. Los juegos de mesa como ajedrez, dominó o cartas exigen planificar estrategias y tomar decisiones. Caminar por rutas distintas al volver a casa estimula la orientación y el mapa espacial.