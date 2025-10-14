Los 4 signos del zodiaco que tendrán suerte en las últimas semanas de octubre

Según el horóscopo, la temporada de Libra atraerá buenas energías para algunos personajes zodiacales. Descubre si eres uno de ellos.

La temporada de Libra invita a la belleza, la conexión y la armonía. Pero estas energías suelen ser más potentes para ciertos signos del zodiaco. Esto se debe a que Libra está regido por Venus, el planeta de la belleza, el amor y la armonía, y que impulsa los nuevos comienzos para tener equilibrio.

Los signos del zodiaco que serán iluminados por Libra Libra será el gran beneficiado en octubre y el universo se encargará de que despidas con fuerza esta temporada. Durante los próximos días, Libra será el centro de atención y varias oportunidades tocarán su puerta. Para aprovechar esta racha, es necesario que muestre su encanto y visión innovadora.

astrología El horóscopo adelantó quiénes serán los beneficiados de octubre. Shutterstock Aries es el opuesto a Libra, pero la magia también lo alcanzará. La energía potenciará sus relaciones y le traerá buena suerte en amistades. Recordemos que Aries está regido por Marte, por lo que su instinto es actuar solo, pero aprenderá que una colaboración puede ser más que jugosa.

Capricornio notará que su carrera tiene un relieve increíble. Esto se debe a la temporada de Libra que le aportará visibilidad y potenciará su ambición. Al finalizar octubre, encontrarás que el reconocimiento te abrirá varias puertas que permanecieron durante mucho tiempo cerradas.