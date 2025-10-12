La astrología explica qué signos del zodiaco se sienten atraídos por lo prohibido

No todos se conforman con lo permitido. La astrología revela qué signo busca lo que no debería, y encuentra en el riesgo su forma de sentir vivo el deseo.

Hay personas que no pueden evitarlo: cuanto más se les dice que algo está mal, más lo desean. La atracción por lo prohibido no responde a la lógica, sino a una energía interna que empuja hacia los límites. Según la astrología, algunos signos del zodiaco viven esa tensión entre el deber y el deseo como una fuente de poder.

La astrología revela por qué algunos signos del zodiaco encuentran placer en cruzar los límites El primero en la lista es escorpio, que entiende el placer como una experiencia total, cuerpo y mente incluidos. La astrología lo describe como el signo más magnético del zodiaco, capaz de acercarse a lo peligroso solo por sentir la intensidad del momento. En el fondo, su relación con lo prohibido no es simple curiosidad: es fascinación por lo que nadie se anima a tocar.

astrología Según la astrología, hay signos que confunden peligro con deseo. Shutterstock Otro signo marcado por esta energía es géminis. Su curiosidad no conoce límites y, a menudo, se mete en situaciones solo para ver hasta dónde puede llegar. Lo que para otros es una alerta, para géminis es una invitación. No lo hace por rebeldía, sino porque necesita entender lo que está detrás de cada frontera.

Sagitario también vive atraído por lo que está fuera de norma. La astrología indica que su espíritu aventurero no soporta la idea de lo rutinario. Lo prohibido, para él, es sinónimo de libertad. No busca escándalos, busca experiencias que lo hagan sentir que está rompiendo un límite interno.