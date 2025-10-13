Según la astrología, estos signos del zodiaco se sienten atraídos por personas que no pueden tener

La astrología revela qué signo se obsesiona con lo inalcanzable. El deseo se vuelve más fuerte cuando saben que no hay posibilidad de concretar.

Hay amores que solo existen en la imaginación. No porque falte interés, sino porque la imposibilidad los vuelve irresistibles. Según la astrología, algunos signos del zodiaco sienten una atracción especial por lo que está fuera de su alcance: el deseo crece cuando hay distancia, silencio o negación.

El primero es géminis, que se enamora del misterio y del juego mental. Este signo necesita estímulo y desafío; cuando todo parece seguro, se aburre. La astrología indica que su deseo se enciende frente a lo que no puede descifrar: una persona que no responde, una historia que no promete estabilidad.

shutterstock_102595532 Para algunos signos del zodiaco, la distancia es parte del deseo. Shutterstock La astrología explica por qué algunos signos del zodiaco confunden deseo con imposibilidad Escorpio también aparece en esta lista, aunque desde otro lugar. Para este signo del zodiaco, la atracción por lo prohibido es una forma de probar su poder. Lo imposible lo fascina porque activa su intensidad. La conquista no lo calma: lo alimenta. Y si algo le resulta difícil, lo vuelve aún más deseable.

En el caso de acuario, la atracción surge por lo diferente. Según la astrología, este signo se siente cautivado por personas que no encajan en su entorno, que rompen con lo previsible. Pero cuando esa conexión se vuelve real, puede retirarse. Lo que lo atrae es la idea, no siempre la experiencia concreta.