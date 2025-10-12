Los 4 ejercicios de calistenia que puedes hacer en casa y son aptos para principiantes

El propio peso corporal es perfecto para tonificar, aunque muchos no lo crean. A continuación te contamos cuáles son los ejercicios que no te podés perder.

Se llama calistenia a la serie de ejercicios en los que usas tu propio peso corporal. Esta es una disciplina que ha ganado popularidad gracias a su simplicidad y efectividad. Quienes lo han practicado aseguran que ganaron resistencia deportiva y forma física sin salir de casa. Por eso te contamos cuáles son los ejercicios que no te puedes perder para tener los mismos resultados.

¿Qué ejercicio hacer? La sentadilla es un ejercicio subestimado y olvidado por quienes hacen calistenia. Es importante tonificar glúteos y piernas para realizar actividades cotidianas, como caminar, subir y bajar escaleras, etc. Te recomendamos hacer 30 sentadillas sin peso o 15 sentadillas búlgaras con cada pierna.

Las flexiones tampoco pueden faltar. Este es un movimiento versátil y que tiene una gran cantidad de variaciones disponibles. Si bien se centra en fortalecer los brazos y el core, una flexión te ayuda a mejorar la postura y resistencia. Intenta realizar 30 flexiones y procura que cada una de ellas sea profunda para tener mejores resultados.

La plancha es uno de los ejercicios de calistenia más conocidos. Esta se enfoca en fortalecer el centro del cuerpo, aunque también trabaja brazos, hombros y glúteos. Se recomienda mantener la posición durante al menos 1 minuto y descansar unos segundos para volver a repetirla.