La rutina perfecta para brazos y hombros que combina pilates y un poco de cardio

No es un secreto que los movimientos cortos y repetitivos de pilates son la clave para tonificar. Aquí te dejamos una rutina.

Esta es la rutina perfecta para ti si quieres tonificar brazos y hombros.

Si quieres una rutina de ejercicio corta pero efectiva para tonificar brazos y hombros, te compartimos una que está inspirada en pilates. Esta disciplina es perfecta para fortalecer los músculos usando el peso corporal o pesos pequeñas como de uno o dos kilos.

La rutina para ti Primero tienes que entrenar en calor con rotaciones torácicas para preparar la espalda y el core. Al girar los brazos piensa en aumentar la altura, mantener las piernas firmes y aislar la parte superior del cuerpo para obtener el máximo beneficio. Repite el ejercicio las veces que consideres necesarias.

ejercicio (1) El ejercicio en casa puede ser más efectivo de lo que crees. Archivo.

Luego comienza con movimientos de empuje como flexiones escapulares para activar hombros y músculos posturales, así preparas los músculos para levantar un poco de peso. Recuerda mantener los codos ligeramente flexionados y el cuello estirado con la mirada hacia el frente para que la columna permanezca alineada.

A continuación puedes agarrar pesas o mancuernas pequeñas de 1 o 1,5 kilo y medio para realizar elevaciones de cisne o superman. Estos dos movimientos trabajan la espalda y los hombros. Para finalizar, y si tienes energía, se recomienda realizar un bloque más de flexiones para concentrar el trabajo en los bíceps.