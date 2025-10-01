El ejercicio perfecto para ganar más fuerza en menos tiempo y sin ir al gimnasio

Entrenar sin peso y en casa para conseguir músculo es posible con esta sencilla rutina de ejercicio.

Hay tantos que quieren fortalecer su cuerpo pero que no tienen tiempo para ir a un gimnasio. La falta de tiempo no es una excusa ya que existen ejercicios que se pueden hacer en casa, en pocos minutos y que no necesitan de materiales extra. Te presentamos la rutina de isométricos, ejercicios que mejoran la estabilidad articular, desarrollan resistencia y fuerza con mínimos movimientos.

La rutina que debes seguir Plancha contra la pared con brazos estirados. Para hacerlo tienes que ponerte de pie frente a una pared y apoyar las palmas de las manos a la altura del pecho con los brazos completamente estirados. Da un paso hacia atrás y forma una línea oblicua con tu cuerpo. Mantén la posición durante algunos segundos para que trabaje tu abdomen y brazos.

planchalateral Para agregar trabajo en los abdominales puedes agregar un ejercicio de plancha sobre el suelo. Archivo.

Plancha baja contra la pared con los codos doblados. Desde la posición anterior, dobla ligeramente los codos y apóyalos en la pared, manteniendo el cuerpo rígido. Recuerda mantener activado el core y enfocar la fuerza en los tríceps, pectorales y deltoides. Un consejo es que no dejes caer las caderas.

Plancha larga con brazos altos. Esta vez coloca los pies un poco más cerca de la pared para aumentar el ángulo. Lleva los brazos por encima de la cabeza y apoya las palmadas en las pared como si alcanzaras algo alto. Mantén el cuerpo en línea larga y activa el abdomen. Con este ejercicio se trabajan los músculos del tren superior.