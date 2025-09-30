Este es el mejor ejercicio para adultos mayores de 60 años y que no necesita gimnasio

Aproximadamente el 60% de los adultos mayores no hacen ejercicio de forma regular y el 30% es totalmente sedentario, indicó el Doctor Pedro Gil Gregorio, Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Por eso te comentamos cuáles son los mejores ejercicios que puedes hacer sin ir a un gimnasio.

Los ejercicios aeróbicos y de resistencia son fundamentales en esta etapa de la vida ya que mejoran la capacidad respiratoria y cardíaca, y previenen las enfermedades cardiovasculares. Es importarte prestar atención a ciertos medicamentos ya que algunos hacen que la frecuencia cardíaca disminuya.

Caminar es una actividad fundamental . “Esta es una de las actividades aeróbicas más accesibles y de menor riesgo”, señala la guía de la Sociedad Española. Esta actividad mejora la postura y el equilibrio, siempre y cuando camines con la columna estirada, la cabeza alineada y evites inclinarte hacia adelante y atrás.

La danza aeróbica también es una excelente opción. “Las tablas de ejercicios se adaptan a esta edad con trabajos pensados para mover el cuerpo y estimular la circulación sanguínea sin agotar”, explicaron. Además indicaron que este ejercicio aumenta la capacidad cardiovascular, tonifica los músculos y mejora la flexibilidad.

ejercicio.jpg Los adultos mayores necesitan hacer ejercicio. Archivo.

Subir las escaleras es otro ejercicio recomendado para los adultos mayores. El simple hecho de subir y bajar las escaleras de casa, parque o cualquier lugar es un movimiento que trae aparejado un montón de beneficios. Si se lo combina con una caminata diaria de 30 minutos, constituyen una completa tabla de ejercicio que se puede realizar en cualquier momento del día.

Por último, la guía de ejercicios indicó que pedalear es un magnífico movimiento cardiovascular practicado a una intensidad ligera-moderada, ya que participan una gran cantidad de músculos y articulaciones. Lo importante es no exigir el cuerpo y llevar un ritmo que puede mantener durante toda una sesión.

