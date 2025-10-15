Los 3 signos del zodiaco que se verán seriamente afectados por Plutón en Acuario

Según el horóscopo, el planeta de los cambios profundos hará que la vida de algunos signos del zodiaco se ponga patas arriba.

Los signos del zodiaco que serán golpeados por Plutón en los próximos días.

Plutón en Acuario se avecina con una temporada de cambios y ajuste de cuentas, según el horóscopo. Este evento astrológico invita a los signos del zodiaco a romper reglas del viejo régimen, alejarse de la tradición y observar las limitaciones que se autoimponen, pero sin tomar decisiones radicales.

Recordemos que Plutón está asociado con los impulsos subconscientes y no con el pensamiento lógico, por lo tanto, cuando el planeta se vuelve retrógrado, las cosas devienen turbias, el juicio se nubla y los sentimientos reprimidos no dan paso a pensamientos racionales.

gitano Es posible que estos signos del zodiaco se sientan con pocas energías. Shutterstock Estos son los signos del zodiaco afectados Leo es el primero de ellos. Si ellos avanzan en sus relaciones encontrarán que es difícil poner en palabras todo lo que les sucede. Quizás no sea el mejor momento para declarar sus sentimientos o acabar una amistad. El horóscopo recomienda esperar unos días para recuperar tu racionalidad.

Escorpio también se verá afectado porque está regido por Plutón y el movimiento retrógrado lo golpea directamente. Es importante que prestes atención a lo que dice su subconsciente antes de involucrarte con nuevas personas y dejes de proporcionar lubricantes emocionales a los problemas que lo atormentan.