Lo único que necesitas para una piel firme: tres alimentos claves

El trío de alimentos que protege la elasticidad de la piel. Lo que comes influye en tu piel más de lo que imaginas.

Lo que comes hoy se nota mañana en el espejo. La firmeza de la piel nace en el plato. Hay alimentos simples, baratos y con respaldo científico que ayudan a sostener el colágeno y la elasticidad. Estos tres alimentos son necesarios para lograr que tu piel brille.

Cuáles son los alimentos El huevo entero encabeza la lista. Es una fuente completa de proteínas de alta calidad, necesarias para formar colágeno y elastina. La clara aporta aminoácidos esenciales y la yema suma vitamina A, nutriente ligado a la renovación de la piel. También contiene biotina, asociada a la salud cutánea. Comerlo entero marca la diferencia.

huevos fritos Las sardinas siguen en el ranking. Aportan proteína completa y omega 3, grasa asociada a menor inflamación crónica. Este punto importa, ya que la inflamación sostenida acelera la pérdida de colágeno. También contienen vitamina D, nutriente ligado a la función de la piel y al sistema inmune.

Diversos trabajos relacionan el consumo regular de omega 3 con mejor elasticidad y menor sequedad cutánea. Las sardinas tienen ventaja extra: son accesibles, se conservan bien y mantienen su valor nutricional en lata. Un recurso práctico para cuidar la piel desde dentro sin gastar de más.

Comer sardinas refuerza el sistema inmune y protege contra diversas afecciones. Foto: Archivo Comer sardinas refuerza el sistema inmune y protege contra diversas afecciones. Foto: Archivo El tercer alimento sorprende a muchos: tomate cocido con aceite de oliva. Al calentarse, el tomate libera licopeno, un antioxidante que reduce la degradación del colágeno frente al daño solar. El aceite mejora su absorción y suma grasas saludables que protegen la barrera cutánea.